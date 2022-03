Umfrage : Davor fürchten sich die Luxemburger am meisten

LUXEMBURG – Die Schreckgespenste der Menschen aus dem Großherzogtum lauten Weltkrieg und Terrorismus. Jeder zweite Einwohner hat Angst davor.

Die internationalen Spannungen gehen auch an den Luxemburgern nicht spurlos vorbei. Jeder zweite Bürger aus dem Großherzogtum zeigt sich besorgt angesichts der momentanen Situation auf dem Globus. Das zeigt eine neue Umfrage von TNS Ilres, bei der 513 Bewohner über 18 Jahren beteiligt waren. Demnach gaben 53 Prozent an, Angst vor einem künftigen Weltkrieg zu haben. Unabhängig davon, ob Luxemburg direkt involviert ist oder nicht.

Ebenfalls jeder Zweite gab an, Furcht davor zu haben, Opfer eines Terroranschlags zu werden. Dabei zeige sich Frauen mit 61 Prozent etwas ängstlicher als Männer. Die Bombendrohungen, die in den vergangenen Monaten mehrmals an verschiedenen Orten in Luxemburg aufgetreten sind, haben das Gefühl der Unsicherheit wohl verstärkt. 44 Prozent befürchten, dass der Extremismus auf der Welt durch die politischen Spannungen weiter zunimmt.