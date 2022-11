Finanzen : DBRS Morningstar bestätigt Luxemburgs Triple-A-Rating

«Trotz des Schocks, den der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat, hält die Ratingagentur das Wachstum und die öffentlichen Finanzen Luxemburgs weiterhin für solide», verkündete das luxemburgische Finanzministerium in einer Pressemitteilung am Samstag erfreut: Die Ratingagentur DBRS Morningstar mit Hauptsitz in Kanada hat das «AAA»-Rating des Großherzogtums bestätigt.