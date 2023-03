Hiphop aus Luxemburg: De Läb schmeißt EP Release-Party in der KuFa

Die Platte «Ween Ass am Haus (Gemaach?!)» ist ab Freitag erhältlich und umfasst vier Songs, darunter drei unveröffentlichte Stücke und ein Remake. Für ihre Fans haben De Läb einige Überraschungen in petto: eine Teleshopping-Parodie, Socken, eine Schürze und einen Teppich. Zu sehen gibt es dann alles am heutigen Freitagabend ab 20 Uhr in Esch/Alzette in der KuFa. Der Eintritt kostet 15 Euro.