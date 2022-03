Ex-F1-Testfahrerin : De Villota tot im Hotel aufgefunden

Die frühere Formel-1-Testpilotin Maria de Villota ist tot. Die 33-jährige wurde leblos in ihrem Hotelzimmer in Sevilla gefunden.

Die frühere Formel-1-Testpilotin Maria de Villota wurde am Freitagmorgen in Sevilla tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Wie der spanische Radiosender «Cadena Ser» weiss, wurde um 7 Uhr morgens ein Rettungswagen ins Hotel gerufen. Für die Tochter des ehemaligen F1-Piloten Emilio de Villota kam aber jede Hilfe zu spät.