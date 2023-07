USA: Deal geplatzt – Hunter Biden plädiert vor Gericht auf «nicht schuldig»

Nach dem Platzen eines zuvor ausgehandelten Deals hat sich Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, vor Gericht wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs überraschend nicht schuldig bekannt. Laut Berichten vom Mittwoch scheiterte die zuvor ausgehandelte Vereinbarung von Biden mit der Bundesstaatsanwaltschaft zur Beilegung der Anklage vor dem Gericht in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, nachdem Richterin Maryellen Noreika deren Inhalt in Frage stellte. Noreika legte den Deal zunächst auf Eis.

Richterin Noreika, die die Vereinbarung hätte absegnen müssen, warf vor Gericht jedoch Fragen zu dem komplizierten Deal auf. Unter anderem wunderte sie sich, warum der Vorwurf des illegalen Waffenbesitzes in der Vereinbarung zu einem Steuerdelikt-Verfahren enthalten sei. Zudem wollte sie wissen, ob die Vereinbarung Biden vor weiteren Anklagen schütze, die sich aus einer umfassenderen laufenden Untersuchung seiner Geschäftsbeziehungen ergeben könnten. Als die Staatsanwälte die Fragen der Richterin nicht klären konnten, verkündete diese, dass sie den Deal nicht akzeptieren könne. In der Folge bekannte sich der Sohn des US-Präsidenten nicht schuldig. Hunter Biden wird vorgeworfen, in den Jahren 2017 und 2018 keine Bundeseinkommenssteuer gezahlt zu haben. In einem separaten Fall soll der Präsidentensohn kurzzeitig einen Revolver besessen haben, obwohl ihm dies als früherem Drogenabhängigen verboten war.