Formel 1: Deal perfekt – Sauber-Rennstall arbeitet ab 2026 mit Audi zusammen

«Wissen Sie, wenn es nach den Experten geht, hatte Audi in diesem Jahr schon einen Deal mit fast jedem Team. Irgendwann werden sie schon recht haben» – das sagte Alfa-Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur Ende September in einem Interview . Was er damit meinte? Audi wird 2026 in die Formel 1 einsteigen – und mit Sauber zusammenarbeiten.