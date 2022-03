In Luxemburg : Dealer will Gras verkaufen und gerät an Zivilstreife

LUXEMBURG – Ein Dealer hat am gestrigen Mittwochabend versucht, seine Ware an den Mann zu bringen. Dabei ist er einer Zivilpatrouille der Polizei ins Netz gegangen.

DPA

Während einer routinemäßigen Zivilpatrouille im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt wurden zwei Polizeibeamte von einem Mann angesprochen. Der wollte wissen, ob sie denn «etwas brauchen». Die Beamten in Zivil stellten sich dumm und fragten nach, was er denn damit genau meine. Der Dealer witterte die Falle nicht und gab freimütig zu, Gras dabei zu haben. In einem nahe gelegenen Hauseingang zeigte er seine Ware auch vor. Dann schlugen die Beamten zu.

Doch der Dealer wollte sich nicht ohne Widerstand festnehmen lassen und startete einen Fluchtversuch. Dieser scheiterte bereits nach wenigen Metern kläglich, die Polizisten immobilisierten und durchsuchten ihn. Dabei förderten sie vier verkaufsfertige Tütchen mit Marihuana zu Tage, sowie Bargeld, ein Handy und eine zusätzliche Simkarte.

Nach einer Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann kein Unbekannter war. Die Polizei hatte ihn bereits wegen Drogenbesitzes und -handels verhaftet. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Schrassig ein.