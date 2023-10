Death Valley: Mit einem See haben die Touristen hier definitiv nicht gerechnet

1 / 8 Der faszinierende Anblick eines Sees am trockensten Ort der Welt bietet sich momentan Besucherinnen und Besuchern des Badwater Basin im Death Valley. Getty Images via AFP Der See entstand infolge von starken Regenfällen im August, als der Tropensturm Hilary die Region heimsuchte. Getty Images via AFP Parkranger Matthew Lamar geht davon aus, dass der See wohl eine maximale Tiefe von einem Meter aufweist, denn so tief war er 2005, als das letzte Mal ein größerer See entstanden war. Getty Images via AFP

Ein zuvor trockenes Gebiet im Death Valley National Park beherbergt nun einen See, nachdem der Tropensturm Hilary im August extreme Regenfälle in dem Gebiet verursacht hatte. Als der kalifornische Park am 15. Oktober nach dem heftigen Sturm wieder geöffnet wurde, konnten die Besucher in Badwater Basin zu ihrem Verblüffen einen See entdecken , wie die Los Angeles Times berichtetet.

Der Parkranger Matthew Lamar sagte der Zeitung, die Tiefe des Sees sei noch nicht gemessen worden, jedoch betrage sie an der tiefsten Stelle wohl etwas mehr als einen Meter. «So tief war er 2005, als es das letzte Mal einen größeren See gab.» Laut Lamar stellt der Park nicht nur den Ort mit der höchsten Temperaturen der Welt dar, sondern verfügt auch über die höchste Verdunstungsrate. Deshalb könne der See je nach Bedingungen innerhalb weniger Wochen austrocknen. Da die Region an diesem Wochenende von einer Hitzewelle heimgesucht wird, rechnet der Nationale Wetterdienst der USA am Samstag mit Temperaturen von über 37 Grad.

Farbige Wildblumen wachsen am See

Auch hat sich am See eine ungewöhnliche Flora entwickelt: Gelbe und orangefarbene Wildblumen blühen rund um das Badwater Basin – dem tiefsten Punkt der USA, der etwa 85,5 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Wegen überschwemmter Straßen und Wege musste der Park, in dem innerhalb kurzer Zeit 5,6 Zentimeter Regen gefallen waren, am 20. August geschlossen werden. Die fast zweimonatige Schließung war die längste in der Geschichte des Parks.

Warst Du schon im Death Valley? Ja, und es war die Reise wert. Ja, aber ich fand es weniger spannend. Nein, aber ich war in der Nähe. Nein, noch nie. Ich will nur die Resultate sehen.

Todd Robertson und Karina Shah aus London sind nur zwei Touristen unter vielen, die den faszinierenden Anblick des Sees an diesem trockensten Ort der Welt genießen durften. Die beiden schwärmen: «Schon seit zehn Jahren wollten wir die Nationalparks in den USA besuchen», erzählen sie der New York Post. «Wir haben während der gesamten Anreise gehofft, dass er geöffnet wurde. Und bei unserer Ankunft sagte man uns dann, dass er nass sei.»