Dritter Gruppe A : DEB-Team trifft nach 2:3 gegen USA auf Slowakei

Mit zwei Niederlagen gegen Kanada und die USA sowie einem Zittersieg gegen China trifft das deutsche Eishockey-Team im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale auf die Slowakei.

Deutschlands Eishockey-Olympia-Team hat bei den Winterspielen in Peking das letzte Vorrundenspiel gegen die USA 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) verloren. Damit belegt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in der Gruppe A nur Platz drei hinter den USA und Kanada und spielt am Dienstag ein Entscheidungsspiel gegen die Slowakei um den Einzug ins Viertelfinale.