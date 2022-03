Klare 0:4-Pleite - Debakel für Real Madrid – Barça führt chancenlosen spanischen Leader vor

Real Madrid immer noch auf Platz 1

In der zweiten Hälfte entwickelte sich die Partie dann aber endgültig zu einem Desaster für Real Madrid. Zunächst traf Torres in der 47. Minute zum 3:0 für Barça, in der 51. Minute war es dann erneut Aubameyang, dem der nächste Treffer gelang. Piqué führte einen Freistoß tief in der eigenen Hälfte schnell aus und servierte für Torres, der Aubameyang im Strafraum bediente. Dieser hob den Ball über Courtois. In der Folge ging die Fahne hoch, doch der VAR schaltete sich ein – und gab den Treffer nach minutenlanger Überprüfung doch.



In der Folge hatte Real Glück. Und was für welches. So hatte Barcelona Chance um Chance für das 5:0. Immer wieder marschierten die Barça-Stars munter durch die Real-Reihen. Alaba und Co., so schien es, hatten aufgegeben. Doch ein Treffer fiel nicht mehr. Real hatte Glück, dass Barcelona ein paar Gänge runterschaltete. Aber: Ein Debakel war es dennoch. Trotz der Klatsche bleibt Real auf Platz 1, Barcelona folgt hinter Sevilla als Dritter.