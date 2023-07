Luxemburg: Debatte über die Gewalttätigkeit einiger Minderjähriger ist neu entfacht

LUXEMBURG – Mehrere Wochen nach der Veröffentlichung einer Szene, in der ein Teenager auf offener Straße gedemütigt wurde, will die Regierung Antworten auf eine gesellschaftliche Frage finden: Wird genug gegen Gewalt unter Minderjährigen getan?

Das Video schockierte Anfang Juni die Öffentlichkeit. DR

Mehr als einen Monat, nachdem eine Szene, in der ein Teenager in der Hauptstadt gedemütigt wurde, in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und ausführlich kommentiert wurde, wird die politische Debatte weiterhin von einer unterschwelligen Frage bestimmt: Sind die Mittel, die in Luxemburg zur Bekämpfung der Gewalt von Minderjährigen eingesetzt werden, ausreichend?

In einer dringenden parlamentarischen Anfrage, die am Tag nach der Veröffentlichung des Falles im Internet gestellt wurde, äußerte sich der CSV-Abgeordnete Léon Gloden besorgt über den Platzmangel in der geschlossenen Abteilung für Minderjährige in Dreiborn und über den Mangel an Informationen, die die Polizei der Mutter des Opfers zukommen ließ. Die Mutter des Opfers hatte sich L'essentiel gegenüber bezüglich der Situation beschwert.

Während die Emotionen allmählich abflauen, räumte der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), Anfang der Woche ein, dass der Fall mehrere Ministerien, darunter auch sein eigenes, in Anspruch genommen habe. Er hat jedoch keine weiteren Einzelheiten über die laufenden Ermittlungen genannt.

Platzmangel in Dreiborn?

Laut der letzten Mitteilung der Staatsanwaltschaft zu diesem Thema dauern die Ermittlungen noch an und die mutmaßliche Täterin wurde in Anwesenheit ihrer Eltern befragt.

´Wie der «Dei-Gréng»-Minister mitteilt, habe ein angeblicher Platzmangel in Dreiborn die gerichtliche Entscheidungen nicht beeinflusst. «Vom 1. Januar bis zum 15. Juni war das Zentrum, das zwölf Jugendliche aufnehmen kann, 36 Tage lang voll belegt. Zum Zeitpunkt der Tat war dies jedoch nicht der Fall», erklärt er.

Sollte die Struktur überarbeitet werden? Das wird derzeit diskutiert. Kox sagte, dass Dreiborn, das zu einer «Jugendstrafanstalt» umgewandelt werden soll, derzeit komplett überarbeitet werde.

Centre socio-éducatif de l’État Dreiborn Das geschlossene sozialpädagogische Zentrum in Dreiborn. Editpress

Reicht das aus, um die grundlegenden Probleme im Zusammenhang mit der Gewalttätigkeit einiger Minderjähriger zu lösen? Die Antwort lautet «Nein». Zwar gibt es Stimmen - vor allem in den Nachbarländern -, die der Meinung sind, dass die heutigen Minderjährigen «gewalttätiger» sind (ohne dies statistisch belegen zu können), doch kann der repressive Weg nicht die einzige Lösung sein, insbesondere was das Thema Mobbing in der Schule betrifft.

Der Bildungsminister Claude Meisch (DP) ist sich dieser Tatsache bewusst und hat in der gleichen parlamentarischen Antwort alle Mittel genannt, die zur Förderung einer besseren Kommunikation eingesetzt werden.

Dazu gehören Kampagnen («Exit Mobbing», «Not Sharing is Caring»), die Ernennung eines «Schülerschutzbeauftragten» in den Gymnasien, Schulungen durch BEESECURE in den Schulen - und Schulungen zum Umgang mit Gewaltvideos -, regelmäßige Informationen für die Schulleiter oder auch das Pilotprojekt «Bientraitance» für neue präventive und disziplinarische Maßnahmen in der Schule.