Luxemburg: Debatte über Sicherheitspolitik im Großherzogtum entbrannt

Am gestrigen Montag haben Déi Gréng ihre Lösungsansätze vorgestellt, um die Sicherheit im Land zu fördern. Die Parteien sind sich jedoch uneins darüber, wie das Thema Sicherheit im Land angegangen werden sollte. Déi Gréng sprechen von einer «stabilen» Kriminalität in Luxemburg. Dem widerspricht CSV-Politiker Laurent Mosar, der «sicher und gewiss» ist, dass die Sicherheit bei den Wahlen 2023 ein wichtiges Thema sein wird, und prangert den Anstieg von Einbrüchen und Überfällen an. Zudem wirft er den Regierungsparteien vor: «In neun Jahren Koalition haben Sie die Situation nicht verbessert».