Luxemburg: Debatte über Sinnhaftigkeit der Lohnindexierung ist entfacht

In diesem Jahr wurden bereits zwei Lohnindexierungen beschlossen, wovon eine erst im kommenden Jahr umgesetzt wird. Darüber hinaus könnten 2023 noch zwei weitere Lohnindexierungen folgen. Mathias Cormann, Generalsekretär der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zweifelt allerdings die Produktivität einer weiteren Indexierung an und rät, das System zu überarbeiten. Dieser Meinung ist auch Catherine MacLeod, führende Ökonomin der OECD: «Es wird noch länger dauern, bis die Inflation wieder sinkt. Jetzt die nächste Lohnindexierung in die Wege zu leiten, kann das Problem noch verschärfen».

«Der Index sichert Arbeitsplätze»

Finanzministerin Yuriko Backes (DP) steht hinter der Indexierung. Er sei ein Garant für sozialen Frieden und Stabilität, was ihn auch für Unternehmen attraktiv mache. Zudem erinnert sie an die jüngsten Änderungen des Sozialmodells, das es ermöglicht hat, einen Index auszugleichen. Die Anpassung des Index sei ihrer Meinung nach in ruhigeren Zeiten und in Absprache mit den Sozialpartnern möglich. LSAP-Politiker Franz Fayot schließt sich der Meinung an: «Der Index ermöglicht es, Arbeitsplätze zu sichern, indem Unternehmen Arbeitnehmer an sich binden können», argumentiert er.