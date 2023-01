Luxemburg: Debatte um Arbeitswoche von 36 Stunden wieder entbrannt

In seinen Neujahrsgrüßen an die Presse am Donnerstag witzelte Premierminister Xavier Bettel (DP) über seine 35-Stunden-Woche, die er in zwei Tagen absolviert hätte. Mit der Äußerung reagierte Bettel auf ironische Weise auf eine Debatte, die derzeit die politische und wirtschaftliche Lage in Luxemburg betrifft. In einem arbeitsreichen Wahljahr mit den Parlamentswahlen im Oktober als Höhepunkt zeichnet sich die von LSAP-Minister George Engel vorangetriebene Debatte über eine Arbeitszeitverkürzung bereits jetzt als wichtiges politisches Thema ab.