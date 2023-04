Studienergebnisse erwartet: Debatte um Arbeitszeitverkürzung in Luxemburg erhält neuen Zündstoff

Maßnahme zur Steigerung der Produktivität und Lebensqualität oder wirtschaftlicher Reinfall? Während beim Nachbarn Frankreich die Debatten über die Vorteile der Arbeitszeitumstellung von 39 auf 35 Stunden aus dem Jahr 2000 noch auf Hochtouren laufen, beschäftigt sich auch das Großherzogtum mit dem strittigen Thema . Am heutigen Dienstagnachmittag stellt Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) eine vom Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) und der Uni Luxemburg durchgeführte Studie über «die Herausforderungen und Risiken einer Arbeitszeitverkürzung» vor – und erntet schon im Vorfeld Kritik.

Gemäß Informationen, die L'essentiel vorliegen, werden die Wissenschaftler aufgrund der analysierten Erfahrungswerte aus dem Ausland keine Empfehlung für eine verkürzte Arbeitsdauer abgeben. Weil ihm im Vorfeld keine Einsicht in die Studienergebnisse gewährt wurde, hat der luxemburgische Unternehmerverbands UEL schon am Vortag einen rauen Ton angeschlagen und hat seine Teilnahme an der Sitzung des Diskussionsforums des ständigen Ausschuss für Arbeit und Beschäftigung (CPTE) am Montagmittag abgesagt. Der LSAP hingegen wurde die Studie bereits vorgelegt. Der Arbeitgeberverband prangert an, es offenbar mit einer politischen Studie zu tun zu haben, «die im Wahlkampfkontext in Auftrag gegeben wurde».