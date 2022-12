Luxemburg : Debatten um Alternativen zur Haftstrafe neu entfacht

Die Justizvollzugsanstalt «Uerschterhaff» in Sassenheim wurde am Mittwoch eingeweiht.

«Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird ein solcher Ort eingeweiht», sagte Simone Asselborn-Bintz (LSAP), Bürgermeisterin von Sassenheim, am gestrigen Mittwoch bei der Einweihung des Gefängnisses «Uerschterhaff». Laut Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) ist die Einweihung «eine Gelegenheit, erneut über den Nutzen von Haftanstalten nachzudenken». Das Gefängnis sei «das letzte Mittel» um Straftäter zubestrafen, aber «Bewährungsstrafen bleiben die Norm für Erstverurteilungen», so die Ministerin.

Der gesetzliche Rahmen in Luxemburg sei nach Angaben der Ministerin stark genug, um «alternativen Strafen den Vorrang zu gewähren», über die die Regierung «ständig nachdenkt», wie Sam Tanson erklärt. Alternativen wie beispielsweise das Tragen einer elektronische Fußfessel, die zum aktuellen Zeitpunkt von 15 Personen im Land getragen werde. Doch hierbei stößt die luxemburgische Justiz an ihre Grenzen: «Nicht in Luxemburg ansässige Verurteilte können keine Fußfesseln tragen, da es keine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gibt», heißt es von der Ministerin.