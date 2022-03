Erste Filiale : Decathlon kommt Anfang 2020 nach Luxemburg

LUXEMBURG - Die französische Sport- und Freizeitmarke eröffnet ihre erste Filiale in Luxemburg. Standort ist das Einkaufszentrum am Royal-Hamilius.

Fnac, Delhaize und Galeries Lafayette sind schon da. Bald kommt noch ein Decathlon am Royal-Hamilius hinzu. Das gab die französische Sport- und Freizeitmarke am Freitag bekannt. Es wird die erste Filiale von Decathlon in Luxemburg sein.