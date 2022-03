Immobilienmarkt : Deckel für Maklercourtage «ist nicht sinnvoll»

LUXEMBURG – Wirtschaftsminister Franz Fayot hat eine Obergrenze für die Provisionen für Immobilienmakler gefordert. Nun reagiert die Branche auf den Vorstoß.

Die drei Prozent entsprechen bei einem Haus in der Hauptstadt, dessen Durchschnittspreis vom Statec auf 1,35 Millionen Euro geschätzt wird, einer Provision in Höhe von 40.500 Euro. Auch die Immobilienkammer (CIGDL) geht wegen Fayots Vorstoß auf die Barrikaden. Sie spricht von einem Affront gegen den Immobiliensektor und erklärte, dass «die Tätigkeit des Immobilienmaklers heute zu einer extrem aufwendigen Verwaltungsarbeit geworden ist». Die Maklerprovisionen hätten nichts mit der Preisexplosion in dem Sektor zu tun. Eine Studie, die dies belegt, gebe es auch nicht.