Corona-Krise : Defizit von 551 Millionen Euro für 2020 erwartet

LUXEMBURG – Die Regierung informierte am Mittwoch auf dem Treffen der Quadripartite über die finanzielle Situation der Kranken- und Mutterschaftsversicherung.

Wenig überraschend sind die Zahlen, die am Mittwoch von der Regierung auf dem Treffen der Quadripartite präsentiert wurden, schlecht. Für das Jahr 2020 rechnet die Regierung mit «einem Defizit von 551 Millionen Euro für die Kranken- und Mutterschaftsversicherung». Im vergangenen Jahr stand noch ein Plus von 102 Millionen Euro zu Buche, wie Romain Schneider (LSAP), Minister für soziale Sicherheit, erklärte. Die Ausgaben seien mit 3,7 Milliarden Euro außergewöhnlich hoch gewesen, «ein Anstieg um mehr als 22 Prozent», sagte er. Das nächste Jahr sieht nicht viel besser aus: Der Minister prognostiziere ein Defizit in Höhe von 214 Millionen. Allerdings sei dies noch nicht in Stein gemeißelt, da man die Lage gegebenenfalls neu bewerten müsse. «Im Juli wissen wir mehr», sagte Schneider dazu.