Wahlen 2023 : Déi Lénk teilt gegen CSV-Spitzenkandidaten aus

Luc Friedens Rückkehr in die Politik – nach zehnjähriger Abstinenz – war für viele eine Überraschung, so auch für Déi Lénk. Die Partei äußerte sich am heutigen Donnerstag über den Spitzenkandidaten der CSV für die Parlamentswahlen im Oktober, dessen Nominierung am Mittwochabend bestätigt worden war. Für die Linkspartei repräsentiert Luc Frieden «wie kaum ein anderer die reaktionäre Ausrichtung der konservativen Partei». Sein Name sei mit einer ultraliberalen und unsozialen Finanzpolitik verbunden, sowie den Praktiken, die zu Luxleaks geführt haben, dem Steuerhinterziehungsskandal, der über Luxemburg abgewickelt wurde.