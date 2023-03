Tür-zu-Tür-Befragung: «Déi Lénk» wird Verstoß gegen das Wahlgesetz vorgeworfen

Ist es einer politischen Partei erlaubt, von Tür zu Tür zu gehen? Der Piratenabgeordnete Sven Clément erklärt L'essentiel, er habe die Staatsanwaltschaft über die Aktion «Our City, Our Votes / Notre Ville, Nos Votes» informiert, die unter anderem von «déi Lénk Stad» durchgeführt wird.

«Es ist den Parteien verboten, an den Türen der Wähler zu klingeln, um sie über die Wahlen zu informieren», meint Sven Clément. Dieses Verbot sei in Artikel 95 des Wahlgesetzes verankert und sehe eine Geldstrafe von 500 bis 5000 Euro vor für «jeden, der zu irgendeiner Zeit und zu Wahlzwecken einen oder mehrere Wähler zu Hause aufgesucht hat oder aufsuchen ließ». Clément habe jedoch keine Klage eingereicht.

«Déi Lénk Stad» verteidigt sich und erklärt, diese Kampagne sei «aus den gemeinsamen Bemühungen von ‹Déi Lénk Stad› und Nicht-Parteimitgliedern» hervorgegangen. Es gehe nicht darum, Wähler zu Wahlzwecken zu Hause zu besuchen. «Es ist eine Kampagne, die sich an nicht in den Wählerlisten eingetragene Ausländer richtet. Sie soll über ihre demokratische Rechte als Einwohner der Stadt Luxemburg, in der sie die überwältigende Mehrheit bilden, informieren», betont die Sektion der Hauptstadt.

Die Umstände «haben sich weiterentwickelt»

Darüber hinaus ist «déi Lenk Stad» der Ansicht, dass das Verbot von Haustürwahlen nicht mit Abschnitt 3 der Verfassung übereinstimme. «Art. 95 verletzt den wesentlichen Inhalt der öffentlichen Freiheiten politischer Parteien. Stellt eine in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendige Maßnahme dar und entspricht keinem allgemeinen Interesse. Er schützt keine Rechte und wäre, selbst wenn dies der Fall wäre, von völlig unverhältnismäßiger Natur im Vergleich zu dem eventuell verfolgten Ziel», urteilen Guy Foetz und Ana Correia Da Veiga, Gemeinderäte der Stadt Luxemburg und Mitglieder des Komitees «déi Lenk Stad».

Xavier Bettel wurde von Sven Clément aufgefordert sich zu äußern und stellt in einer parlamentarischen Antwort fest, dass es aufgrund des Grundsatzes der Gewaltenteilung nicht Sache der Regierung sei, dies zu tun. «Dies fällt allein in die Zuständigkeit der Judikative und insbesondere der Staatsanwaltschaft, die sich zu einem möglichen Gesetzesverstoß und zur Opportunität der Strafverfolgung äußert», fügt er hinzu. Gleichzeitig räumt der Premierminister ein, dass sich die Umstände, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung von Artikel 95 Absatz 4 des Wahlgesetzes (ursprünglich Artikel 236 des Gesetzes vom 31. Juli 1924) bestanden, weiterentwickelt hätten. «Diese Frage wird nur im Rahmen einer präjudiziellen Frage durch das Verfassungsgericht geklärt werden», heißt es in der parlamentarischen Antwort. Die Staatsanwaltschaft hat sich auf L'essentiel-Anfrage noch nicht geäußert.

Staatsanwaltschaft äußert sich

In einer weiteren Antwort geben die Piraten an, von mehreren Personen kontaktiert worden zu sein, die sich durch die Akquiseaktion belästigt fühlen. «Déi Lénk haben keine Initiative ergriffen, eine Änderung am Wahlgesetz zu bewirken und möchten sich jetzt über das bestehende Gesetz hinwegsetzen.» Die Piraten würden sich auch regelmäßig für mehr Wahlbereitschaft einsetzen, würden sich dabei jedoch «an die geltenden Gesetze halten», heißt es abschließend.

Die Staatsanwaltschaft Luxemburg teilte auf Anfrage von L'essentiel mit, dass «die Anzeige, von der in der heutigen Presse die Rede sei, noch nicht in unseren Händen liegt». Dennoch «wird die Staatsanwaltschaft zu gegebener Zeit gemäß den ihr bekannten Informationen entscheiden, ob die Sachlage, wie sie beschrieben wurden, unter das Strafgesetz fallen.» Wenn dies der Fall ist, wird die Staatsanwaltschaft den Fall gemäß dem Opportunitätsprinzip weiterverfolgen.