3 Tricks: Dein Büro-Kaffee schmeckt nicht? So wird er besser

Gehörst du auch zu den Menschen, die Kaffee mit den billigsten Bohnen und einer eher zweitklassigen Maschine machen? Oder hast du zu Hause vielleicht ein tolles Highend-Gerät, trinkst aber auch immer Mal wieder Kaffee im Großraumbüro, wo es nur ein in die Jahre gekommenes Gerät für alle gibt? Dann zeigen wir dir hier drei Ideen, mit denen du dein liebstes Heißgetränk verbessern kannst! Und nein: Olivenöl, so wie bei Starbucks’ neustem Clou, gehört nicht dazu .

Mache deinen eigenen Milchschaum

Du brauchst keinen Milchaufschäumer, um fluffige, geschäumte Milch zu machen. Die Schüttelmethode funktioniert übrigens mit Kuhmilch am besten, aber auch Milchalternativen lassen sich so aufschäumen.

Damit sich dein Kaffee ein wenig besser anfühlt, kannst du dir selbst Milchschaum machen. Dafür brauchst du auch gar keine Maschine – nur eine Mikrowelle. Der Grund: Milch lässt sich am besten stabil schäumen, wenn sie warm ist. Dafür gibst du deine Milch kurz in die Mikrowelle, bis sie warm (aber nicht kochend heiß) ist. Danach füllst du sie in ein Gefäß mit Deckel um, zum Beispiel ein Marmeladenglas oder eine Tupperware und schüttelst, was das Zeug hält. Voilà! Deine Mitarbeitenden werden neidisch sein.