Wettbewerb: Dein Foto kann das neue Titelbild von L'essentiel werden! – Die Abstimmung ist eröffnet!

Im Jahr 2020 bekamen wir von dem luxemburgische Fotograf Alex Santos L'essentiel ein wunderschönes, von ihm selbst initiiertes Foto, das unsere Zeitung in Szene setzte. Wenig später beschlossen wir, dass sein Foto das neue Titelbild für unsere Facebook-Seite wird.

Drei Jahre später startet L'essentiel eine Leser-Challenge und schlägt dir vor, das neue Titelbild – das Schaufenster unseres Mediums – zu gestalten. Mit fast 225.000 Abonnenten gehören unsere Facebook-Seiten auf Deutsch und Französisch zu den reichweitenstärksten in Luxemburg!

Wie funktioniert die Abstimmung?

Viele von euch haben an der ersten Phase des Wettbewerbs teilgenommen, in der ihr uns eure schönsten Fotos geschickt habt. Unser Team hat die besten Fotos ausgewählt, und jetzt bist du dran: Stimme für dein Lieblingsbild ab! Du hast bis Donnerstag, den 30. März, Zeit, deine Stimme über das Formular auf unserer französischen Webseite abzugeben. Nachdem alle Stimmen gesammelt und von einer Jury bestätigt wurden, wird der Gewinner am 31. März bekannt gegeben. Sein Foto wird anschließend auf unseren verschiedenen Medien veröffentlicht.