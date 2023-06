iOS17: Dein iPhone warnt dich jetzt, wenn du Dickpics bekommst

«Nackte Fotos und Videos zeigen intime Körperteile, die normalerweise durch Kleidung bedeckt sind. Willst du das wirklich anschauen?», warnt Apple bei potenziellen Nacktfotos. Diese Warnung ist absichtlich so konkret, damit auch Kinder sie verstehen.

Gehören ungewünschte Nacktfotos bald der Vergangenheit an? Zumindest bei iPhones mit dem Betriebssystem iOS17.

An der Worldwide Developers Conference (WWDC) in San Francisco hat Apple die neusten Systeme und Produkte vorgestellt, die ab Herbst auf den Markt kommen. Highlight der Präsentation war das Mixed-Reality-Headset Vision Pro, dazu ein neues Macbook Air, der Mac Studio und Pro sowie die Betriebssysteme macOS 14 und iOS17. Letzteres hat Funktionen, die neue Standards bezüglich Datenschutz und Sicherheit für iPhones setzen sollen. Darunter gehört ein Filter für sensible Inhalte.