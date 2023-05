Nach Schwangerschaft: «Deine Brüste sind zu klein» – Sarah Engels kontert selbstbewusst

Die Sängerin wehrt sich gegen die Kritik an ihrem Körper und macht beleidigende Kommentare öffentlich. Dazu schreibt sie ein selbstbewusstes Statement.

Die Sängerin war am 29. April im Rateteam der fünften Liveshow von «The Masked Singer» mit dabei.

Sarah Engels Outfit, das sie bei ihrem Besuch bei «The Masked Singer» trug, gibt zu reden. In einem enganliegenden, teils transparenten Kleid erschien die Sängern bei der TV-Show und saß im Rateteam mit Fernsehmoderatorin Ruth Moschner (47) und Sänger Rea Garvey (49). Zusätzlich performte sie als das «Skelett» den Song «Total Eclipse of the Heart» von Bonnie Tyler (71) und begeisterte mit ihrem Gesang die Fans.

Zu reden gab aber auch der Körper der 30-Jährigen. «Deine Brüste sind viel zu klein», «dein Po ist zu dick», «du bist viel zu dünn», «du bist zu dick», so einige der Kommentare, welche die Sängerin in einem Instagram-Post mit ihrer Community teilt. Sie lässt das aber nicht auf sich sitzen und schreibt: «Manche mögen einen kleinen Po und große Brüste und andere finden kleine Brüste und einen großen Po total sexy. Viel wichtiger aber ist, dass du dir selbst gefällst und dich so liebst, wie du bist».

Die Sängerin denkt bei der Bodyshaming-Kultur auch an die nächste Generation: «Ich möchte nicht, dass meine Tochter oder andere junge Mädchen aufwachsen mit dem Gedanken, zu wenig, nicht richtig oder genug zu sein. Wieso hat unsere Gesellschaft einen solchen Irrglauben in die Welt gesetzt, es könnte ein ideales Bild einer schönen Frau geben?»

Schönheit liege so oder so im Auge des Betrachters und komme immer von innen, wie Engels weiter ausführt. Ihrer Community gibt sie bestärkend mit auf den Weg: «Du bist perfekt so wie du bist – also lass dir niemals etwas anderes sagen.»

Gerade was der Kommentar zu ihren Brüsten anbelangt, beweist die Sängerin sehr viel Selbstliebe: «Ich mag meine Brust nach meinen zwei Schwangerschaften und der Stillzeit – weil es mich immer wieder daran erinnert, was mein Körper geleistet hat. Am 2. Dezember 2021 ist Engels zum zweiten Mal Mutter geworden. Töchterchen Solea Liana hat sie gemeinsam mit Ehemann Julian (30). Sohn Alessio (7) kommt aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi (30).