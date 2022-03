Dekra in Luxemburg : Dekra will 2017 in Luxemburg starten

LUXEMBURG – Die SNCT hält weiterhin am Plan fest, im Westen der Hauptstadt eine Prüfstelle zu eröffnen. Die deutsche Gesellschaft Dekra könnte 2017 eine Filiale eröffnen.

Die deutsche Gesellschaft Dekra plant 2017 eine Filiale in Luxemburg-Stadt zu eröffnen. DPA

Nach der Öffnung des Marktes der technischen Untersuchung von Autos am 30. Januar des vergangenen Jahres hat die SNCT (Société nationale de contrôle technique) ihr Monopol verloren. Dennoch verfolgt die Luxemburger Prüfgesellschaft eine Eroberungsstrategie.

Deshalb wollten die SNCT in der Route d'Arlon in der Hauptstadt ihre fünfte Kontrollstation eröffnen. Seit Anfang 2016 war das Projekt in Planung – wurde aber fallen gelassen, nachdem Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, ihr Einverständnis verweigert hatte.

SNCT will weiterhin in den Westen der Hauptstadt

«Diese Entscheidung war schwer zu verdauen, wir hatten lange an diesem Projekt gearbeitet», erklärt SNCT-Direktor Armand Biberich. «Wir suchen weiterhin nach einem Standort im Westen der Hauptstadt oder in einem der Vororte.» Das sei ein Bedürfnis der Kunden und passe zur Nachbarschaftspolitik der Prüfgesellschaft.

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass auch das deutsche Prüfunternehmen Dekra sich in Luxemburg niederlassen will. Noch ist kein genauer Standort bekannt. «Wir haben diesbezüglich noch keine Informationen», sagt Dany Frank, der Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung. «Aber das Projekt schreitet gut voran. Die Dekra arbeitet derzeit an der den Dokumenten, die das Ministerium für die Zulassung benötigt. Eine Ansiedlung könnte im zweiten Halbjahr 2017 beginnen.»