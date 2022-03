Shoppen in Luxemburg : Delhaize eröffnet diese Woche am Royal-Hamilius

LUXEMBURG – Die belgische Supermarktkette Delhaize ist eines von 16 Geschäften, das am Royal-Hamilius einzieht. Am Donnerstag öffnet der Laden seine Türen.

Im Royal-Hamilius geht es Schlag auf Schlag: Eine Ladeneröffnung folgt auf die andere. Nachdem der Elektromarkt Fnac am Freitag eröffnet hat, steht nun Delhaize in den Startlöchern, wie das Unternehmen auf Linkedin bekannt gab. Ab Donnerstag hat Luxemburg einen neuen Supermarkt mit «neuem Konzept», hieß es.

Insgesamt ziehen in den neuen Komplex im Zentrum der Haupstadt 16 Läden ein. Am 30. November steht noch ein Highlight an. Dann eröffnet die Galeries Lafayette in Luxemburg.