Rückruf: Delhaize warnt vor Lachs der Eigenmarke

Bei Delhaize wurden Lachsprodukte in mangelnder Verpackung verkauft.

In der Zwischenzeit hat Delhaize bereits alle betroffenen Produkte aus den Regalen genommen und «die Kontrollen gegenüber dem Produkt und dem Lieferanten verstärkt», erklärt die Handelskette in einer Pressemitteilung am Dienstagnachmittag. Andere Produkte desselben Sortiments seien nicht betroffen und könnten sicher verzehrt werden.