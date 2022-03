Champions League : Dem FC Barcelona droht der Absturz in die Krise

Der FC Barcelona steht unter Erfolgszwang. Nur mit einem Sieg bei Ajax können die Katalanen ihre Hoffnungen auf den Gruppensieg aufrechterhalten.

Schlüsselspiel in Amsterdam: Mit einem Sieg bei Ajax will der FC Barcelona den drohenden Absturz in eine Krise abwenden. Einen Punktverlust an diesem Mittwoch beim niederländischen Fußballmeister können sich die Katalanen kaum leisten. Damit würde der Gruppensieg nach der 2:3-Niederlage bei Paris Saint Germain in weite Ferne rücken. Und nicht nur das: Das Vertrauen in Trainer Luis Enrique wäre erschüttert.