«Geschafft!»: Demba kommt am Ziel seiner Luxemburger Skateboard-Tour an

Die zwei jungen Männer haben am Freitag 60 Kilometer auf ihren Skateboards zurückgelegt.

«60 Kilometer heute! Geschafft! Das ist unglaublich», jubelte Demba Konaté. Der junge Franzose hat am Freitag seine 48-stündige Skateboard-Tour durch Luxemburg zusammen mit seinem Abenteuerpartner Adrien Blanc beendet. Nachdem die beiden Sportler am Donnerstag die erste Etappe von Bettemburg nach Befort zurückgelegt hatten, ging es am Freitag weiter bis nach Weiswampach.