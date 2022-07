Saarland : Demente Frau als Falschfahrerin auf A1 unterwegs

Eine an Demenz erkrante Frau ist in der Nacht zum Dienstag als Falschfahrerin auf der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken unterwegs gewesen und hat die Haltezeichen der Polizei ignoriert. Andere Autofahrer versuchten, die 75-Jährige durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen, diese fuhr aber unbeirrt weiter, wie die Polizei am Morgen mitteilte.