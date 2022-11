Liebes-Aus : Demi Moore und Starkoch Daniel Humm sollen sich getrennt haben

Der im Kanton Aargau geborene Chef gehört zur Koch-Elite und hat sich in Amerika einen Namen gemacht.

Zum ersten Mal gesichtet wurden die Schauspielerin und der Starkoch bei der Modenschau von «Chloé» an der Pariser Fashion Week Anfang März.

Nachdem Daniel Humm und Demi Moore Anfang März gemeinsam an der Pariser Fashion Week gesichtet wurden, kamen erste Gerüchte um eine Liebschaft auf. Kurz darauf machten sie ihre Beziehung offiziell und posteten seither immer wieder verliebte Schnappschüsse auf Instagram. Diese sind inzwischen allesamt verschwunden und auch am kürzlichen 60. Geburtstag der Hollywood-Schauspielerin scheint der Schweizer Starkoch nicht anwesend gewesen zu sein. Ist nach wenigen Monaten bereits alles aus?

Ja, meint zumindest ein Insider gegenüber Radar Online. Wie er verrät, sei die Liebe zwischen den beiden «verpufft». Der Grund: Als Gastronom sei der 46-Jährige ihr nicht reich und berühmt genug. Demi wolle jemanden auf Augenhöhe und vermisse beim Schweizer die Macht und den Einfluss, den ihre früheren Hollywood-Ehen mit sich brachten. «Sie blüht erst auf, wenn sie mit jemandem zusammen ist, den sie als gleichwertig ansieht – Daniel ist es nicht», konkretisiert die Quelle und meint weiter: «Wenn überhaupt, profitiert er von ihrer Karriere und ihrem hart erkämpften Ruhm», so die Quelle weiter.

Demi Moore will einen Milliardär

Die Schauspielerin arbeite gerade daran, sich zurück ins Rampenlicht zu kämpfen und sei «besessen» von ihrem sozialen Status. Dabei stehe ihr der Starkoch im Weg. Doch Trübsal scheint sie nicht zu blasen. Ganz im Gegenteil: Laut dem Insider habe sie schon genaue Vorstellungen, was der Neue an ihrer Seite mitbringen muss: «Sie will einen Milliardär.» Wie sehr die angebliche Trennung Daniel Humm trifft, ist nicht klar. Weder er noch Demi Moore selbst haben sich bisher dazu geäußert.