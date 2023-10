Demo in Luxemburg: «Nein zum Genozid, ja zum Frieden in Gaza»

Mindestens 2000 Menschen haben am Samstag an einem Solidaritätsmarsch für das palästinensische Volk in Luxemburg teilgenommen. Organisiert hat diesen die Vereinigung Shoura, die Muslime im Großherzogtum vertritt. Von der Philharmonie aus ging der Zug zur Place Clairefontaine, wo die Shoura und das Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient (CPJPO) Reden hielten, die auf die dramatische Lage der Zivilisten im Gazastreifen verwiesen und ein Ende der Feindseligkeiten forderten.

«Die Welt braucht einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln in Gaza und der palästinensischen Gefangenen in Israel, die ebenfalls Geiseln sind, sowie ein Ende der Blockade von Gaza», erklärte Claude Gregoire, der Vorsitzende des CPJPO. Letzteres sei «schon viel zu lange ein Freiluftgefängnis».

Wie in Luxemburg fanden am Samstag weltweit pro-palästinensische Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern statt. So auch in London, Paris, New York, Jakarta und Istanbul.