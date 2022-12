Wahl in den Senat : Demokraten können hauchdünne Mehrheit im Senat ausbauen

Die US-Demokraten haben das Rennen um den letzten noch offenen Sitz im Senat für sich entschieden. In Georgia, einem sogenannten Swing State, setzte sich am Dienstag (Ortszeit) Amtsinhaber Raphael Warnock gegen seinen republikanischen Herausforderer Herschel Walker durch, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Durch den Erfolg in dem Südstaat können die Demokraten ihre Mehrheit im Senat in Washington auf 51 Mandate ausbauen. Die Republikaner kommen künftig auf 49 Sitze in der Parlamentskammer. Zuvor hatten die grossen politischen Lager jeweils 50 Stimmen im Senat, bei einem Patt gab die Stimme der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag.