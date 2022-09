Laver Cup : Demonstrant stürmt aufs Feld und seinen zündet Arm an

Schockmoment für die Tennis-Fans am Laver Cup! Bei der zweiten Einzelpartie am Nachmittag duellieren sich Stefanos Tsitsipas und Diego Schwartzman, als ein Klima-Aktivist den Tennisplatz in der O2-Arena betritt. Und nicht nur das – der junge Mann setzt sich selber in Flammen und sorgt damit für große Aufregung in der Arena. Sekunden später wird der Aktivist von drei Sicherheitsleuten aus der Halle getragen.