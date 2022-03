Massenproteste in Kiew : Demonstranten belagern Eingänge des Parlaments

In der Ukraine haben hunderte Oppositionelle das Regierungsgebäude blockiert. Die Abgeordneten in Kiew wollen sich heute zu Gesprächen treffen.

Bei erneuten Protesten in der Ukraine haben Tausende Oppositionsanhänger direkt im Regierungsviertel in Kiew den Rücktritt von Ministerpräsident Nikolai Asarow gefordert. Sie blockierten die Eingänge zum Regierungsgebäude. Ein Amtsverzicht des engen Vertrauten von Staatschef Viktor Janukowitsch wäre ein «erster wichtiger Schritt», sagte Arseni Jazenjuk von der Vaterlandspartei der inhaftierten Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko. Hunderte Demonstranten hielten am Montag weiter die Gewerkschaftszentrale und das Rathaus besetzt. Die Polizei rief die Oppositionsanhänger auf, die Gebäude unverzüglich zu räumen.

Die ukrainischen Abgeordneten treffen sich am Montag zu Gesprächen und wollen am Dienstag eine Parlamentssitzung abhalten. Die Opposition hofft, dass sie genügend Stimmen für eine Abwahl von Asarow und dessen Kabinett zusammenbekommt. Denn mehrere Abgeordnete haben Janukowitschs Partei aus Protest verlassen.

Mindestens 165 Verletzte am Sonntag

Beobachter sprachen von deutlich weniger Demonstranten als am Vortag. Hunderttausende Menschen hatten in Kiew den Rücktritt von Asarow und Janukowitsch sowie einen Westkurs ihres Landes gefordert. Nach den Massenprotesten harrten etwa 5000 Menschen in der Nacht zum Montag im Zentrum von Kiew aus. Sie errichteten auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz (Maidan) zahlreiche Zelte und auch Barrikaden.

Bei leichtem Regen und plus vier Grad Celsius wärmten sich viele an kleineren Feuern. Am Rande der Kundgebung war es zu Zusammenstößen von Randalierern mit der Polizei gekommen. Mindestens 165 Menschen seien dabei verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden mit.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen rief Regierung und Demonstranten im zweitgrößten Flächenstaat Europas zur Absage an Gewalt auf. «Ich appelliere an alle Parteien, unter allen Umständen auf Gewalt zu verzichten», heißt es in einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung. Es sei «das Recht des Volkes, überall seine Ansicht in demokratischer Weise auszudrücken», betonte er.