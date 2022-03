Mord an Journalistin : Demonstranten blockieren Maltas Parlament

Zahlreiche Menschen demonstrierten in Malta und hinderten Abgeordnete daran, das Parlament in Valletta zu verlassen. Sie bewarfen sie mit Eiern.

In Malta haben am Montagabend erneut zahlreiche Menschen gegen die Regierung von Premierminister Joseph Muscat demonstriert. Zeitweise blockierten sie das Parlament in Valletta und hinderten Abgeordnete am Verlassen des Gebäudes.