Großregion : Demonstranten fordern Schließung der US-Airbase Ramstein

KAISERSLAUTERN – Unter dem Motto «Ami go home» protestierten Aktivisten am Sonntag gegen den Stützpunkt – vor allem Rechtsextremisten und Querdenker.

Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein protestiert. Nach einer Auftaktkundgebung in Ramstein (Landkreis Kaiserslautern) zogen sie am frühen Nachmittag in Richtung des Stützpunktes weiter, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte.