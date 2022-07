Colombo : Demonstranten stürmen Amtssitz des sri-lankischen Präsidenten

Zehntausende Menschen versammelten sich in der Hauptstadt, um den Rücktritt Rajapaksas und der Regierung zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

In Sri Lanka sind Demonstranten Fernsehberichten zufolge in den Amtssitz von Präsident Gotabaya Rajapaksa eingedrungen. Bilder von Mobiltelefonen zeigten am Samstag eine große Zahl von Menschen in dem gut befestigten Gebäude und auf dem Grundstück davor. In Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Hunderte in die Residenz stürmten und riefen: «Goto, geh nach Hause.»