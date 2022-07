Gesicherte Grüne Zone : Demonstranten stürmen Parlament im Irak

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind Demonstranten in das Parlament eingedrungen. Kurz zuvor hatte die Menschenmenge die hoch gesicherte Grüne Zone gestürmt, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA am Mittwoch berichtete.

Hunderte Demonstranten sind am Mittwoch in das irakische Parlament in der Hauptstadt Bagdad eingedrungen. Die Protestteilnehmer skandierten Flüche gegen den Iran, um unter anderem gegen die Nominierung des früheren Ministers Mohammed al-Sudani durch vom Iran unterstützte Parteien für das Amt des Ministerpräsidenten zu protestieren. Zuvor waren sie in die schwer gesicherte Grüne Zone eingedrungen, in der auch zahlreiche ausländische Botschaften untergebracht sind. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, konnte eine große Zahl Demonstranten jedoch nicht aufhalten.