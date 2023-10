Demonstration: Armenier in Luxemburg kämpfen um Aufmerksamkeit

Vor ziemlich genau vier Jahren sorgte eine fliegende armenische Flagge über dem Josy-Barthel-Stadion beim Spiel des F91 Düdelingen für großes Aufsehen . Der Grund: Dieser «Gruß» richtete sich an den aserbaidschanischen Gegner Qarabağ FK und sollte diesen provozieren. Das Verhältnis der beiden Länder gilt nicht zuletzt wegen der dramatischen Lage in Bergkarabach als sehr angespannt.

Nun findet nach den Entwicklungen in den letzten Wochen am heutigen Samstag um 12 Uhr eine Demonstration auf dem Place de Paris in Luxemburg statt, um den Konflikt stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Etwa 500 armenische Staatsangehörige leben im Großherzogtum. Tatev Manukyan, Honorarkonsulin Armeniens in Luxemburg, bedauert das fehlende Interesse der Öffentlichkeit: «Es ist sehr frustrierend, denn die Situation vor Ort ist katastrophal». Der Konflikt im Kaukasus scheint weitaus weniger Menschen zu erreichen, als dies beispielsweise beim Ukraine-Krieg der Fall ist.