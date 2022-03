«El Chapo» : Demos gegen Auslieferung von Drogenboss

Drogenbaron «El Chapo» geniesst in seiner Heimat grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Hunderte Mexikaner sind auf die Strasse gegangen, um gegen seine Auslieferung zu protestieren

Hunderte Menschen haben im Westen von Mexiko gegen die mögliche Auslieferung des Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán an die USA demonstriert. In Culiacán, der Hauptstadt des Bundesstaats Sinaloa, gingen am Mittwoch weiß gekleidete Frauen, Kinder und Jugendliche für den mächtigen Kartellchef auf die Straße, wie die Zeitung «El Universal» berichtete.

«Wir wollen keinen weiteren Krieg. Lasst «El Chapo» frei», war auf einem Transparent zu lesen. Auf einem weiteren hieß es: «Joaquín Guzmán hat uns Arbeit gegeben, im Gegensatz zu euch, ihr korrupten Politiker.» In seiner Hochburg im Nordwesten des Landes verfügt das Sinaloa-Kartell über erheblichen Rückhalt in der Bevölkerung.

So wurde dem Drogenbaron nur wenige Tage nach seiner spektakulären Festnahme ein Lied gewidmet. «La captura de El Chapo» (Die Festnahme von «El Chapo») ist bereits auf YouTube zu hören und soll in Kürze auf einer CD des Musikers Gonzalo Peña erscheinen. «Der Regierung ist ein dicker Fisch ins Netz gegangen, auf fünf Kontinenten war er der Übervater», heisst es in dem Song.

Populäre «Narcocorridos»

«Er ist eine bekannte Persönlichkeit und im Moment wird über nichts anderes gesprochen», sagte Peña am Mittwoch im Interview der Zeitung «La Jornada». Lieder zu Ehren von bekannten Drogenhändlern - sogenannte «Narcocorridos» - sind in Mexiko äusserst populär. Oft bestellen die Verbrechersyndikate eigens Lieder für ihre Anführer. Der Sänger Peña hat schon für alle Kartelle des Landes «Narcocorridos» komponiert. Für ein Lied kassiert er nach eigenen Angaben bis zu 40'000 US-Dollar.

Auch in Guamúchil demonstrierten zahlreiche Menschen gegen eine Überstellung des Chefs des Sinaloa-Kartells in die USA und für einen gerechten Prozess. Dort waren aus Helikoptern zuvor Flugblätter abgeworfen worden, in denen zu dem Protestmarsch aufgefordert wurde, wie die Zeitung «La Jornada» berichtete.

Zahlreiche Verfahren sind hängig

In den Vereinigten Staaten sind zahlreiche Verfahren gegen Guzmán anhängig. Sie wollen dem Drogenboss selbst den Prozess machen, bislang haben die US-Behörden aber noch keinen Auslieferungsantrag gestellt. Nach 13 Jahren auf der Flucht war «El Chapo» am vergangenen Wochenende festgenommen worden. Derzeit befindet er sich im Hochsicherheitsgefängnis Altiplano in der Nähe von Mexiko-Stadt.