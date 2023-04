Kochen: Den Backofen vorheizen – ist das sinnvoll oder kann man sich das sparen?

Ich heize vor, aber jeweils irgendeine hohe Temperatur und passe sie dann an, wenn mein Gericht in den Ofen geht.

Ja, immer! Meistens. Selten. Nein, ich halte Vorheizen generell für einen Mythos.

Vorheizen für Hefe

Vorheizen für Lebensmittelsicherheit

Ein weiterer Grund für das Vorheizen ist die sogenannte Danger Zone, also der Temperaturbereich, in dem sich die Bakterien auf deinen Lebensmitteln besonders gut vermehren können. Die Danger Zone befindet sich ungefähr zwischen vier und sechzig Grad – alles darunter und darüber gilt als lebensmittelsicher.

Wenn du deine Lebensmittel direkt aus dem Kühlschrank oder nach der Zubereitung auf der Arbeitsfläche in einen vorgeheizten Ofen schiebst, dann verbringen sie weniger Zeit in dieser gefährlichen Zone. Also weniger Zeit, in der sich Bakterien potenziell vermehren können.