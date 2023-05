Hochkarpaten: «Den Bären trifft keine Schuld» – Tierfilmer Andreas Kieling überlebt brutalen Angriff

Bei einem brutalen Bärenangriff wurde der deutsche Tierfilmer Andreas Kieling schwer verletzt. Er weilte in den Hochkarpaten für Dreharbeiten. Mittlerweile ist er wieder zurück in Deutschland. Der 63-Jährige hat am Sonntag auf Facebook ein Video veröffentlicht, in dem er mit verbundener Hand und blutigen Wunden am Kopf über den Vorfall spricht.