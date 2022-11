Luxemburg: «Den Ersatzbus zu nehmen ist nicht mehr zumutbar»

Am Dienstag kam die schlechte Nachricht: Der Tunnel Schieburg wird bis einschließlich 17. April 2023 nicht wiedereröffnet . Seit dem 27. August ist er für den Schienenverkehr gesperrt, nachdem er verschüttet worden war. Damit gehen die Unannehmlichkeiten für die Nutzer der Linie 10, die sich eine andere Lösung suchen müssen, über den Winter hinaus weiter. Die besteht wohl entweder in Form der CFL-Busse oder des eigenen Autos.

Die CFL hat seit dem 12. September Schienenersatzbusse zwischen Ettelbrück und Clerf oder Ulfingen auf den Weg gebracht, sowie zwischen Clerf und Kautenbach. Deren Einsatz wurde seit dem 3. Oktober nochmals ausgeweitet. Jedoch stellen sich die Dinge nicht so einfach dar. «Ich habe seit Anfang November aufgehört, diese Busse zu nutzen und gebe meinem Auto den Vorzug», wie uns Tina erzählt. Sie ist Krankenpflegerin im Krankenhaus in Ettelbrück und wohnt in Eselborn, in der Nähe von Clerf.