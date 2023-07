«Wendy-Dilemma»: Den Partner bemuttern? Darum solltest Du damit aufhören

Der Ursprung

Die Gründe

«Der Hauptgrund ist sicher die Sozialisierung. Vielleicht hat man es vorgelebt bekommen, dass die Mutter sich um alles kümmert und der Vater wenig Verantwortung übernimmt», sagt der Paarberater. «Lebt man in dieser Rollenverteilung, also dass die Frau zum Beispiel zu Hause ist und der Mann arbeitet, ist es verlockend, in bestimmte Strukturen zu verfallen. Die Frau weiß, wie die Dinge ablaufen, und übernimmt Aufgaben selbst, statt dem Mann alles erklären zu müssen.» Entweder tendiere man dazu, es allen recht machen zu wollen, oder man bestimme und gebe vor, wie eine Aufgabe zu erledigen sei, so der Experte. «Letzteres führt oft dazu, dass der Mann wie ein trotziges Kind reagiert oder sich zurückzieht.»

Die Gefahren

Was hilft gegen das Wendy-Phänomen?

Zuerst einmal müsse man verstehen, was in einem selbst passiere, erklärt der Experte. «Befinde ich mich in der Rolle der Mutter, die bestimmt oder die zurücksteckt? Verfällt mein Partner in die Rolle des trotzenden Kindes oder zieht er sich zurück? Dann muss man darüber reden. Wie fühlt es sich an, wenn wir in diese Verhaltensmuster fallen? Was sind unsere Wünsche – diese müssen konkret in Worte gefasst werden. In solchen Fällen sollte man auch professionelle Hilfe in Betracht ziehen, weil das Problem sehr tief gehen kann.»