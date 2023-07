Warnstufe Orange: Den Süden Luxemburgs erwarten am Dienstag bis zu 35 Grad Celsius

Kurz vor Beginn der Sommerferien wird es wieder ordentlich heiß im Großherzogtum. Besonders der morgige Dienstag wird es in sich haben. Der Tag beginnt laut Meteolux bereits mit 15 bis 17 Grad Celsius im Norden und 16 bis 18 Grad im Süden des Landes. Im Moseltal und in den urbanen Zonen können die Temperaturen am Nachmittag sogar über 35 Grad Celsius steigen, im Norden des Landes werden bis zu 33 Grad erwartet. Meteolux spricht demnach die Warnstufe Orange aus.