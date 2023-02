Luxemburg: «Den Unternehmen tut jede Indexierung weh»

Das Finanzministerium schloss eine Anpassung des Steuertarifs an die Inflation erneut aus. «Unter Berücksichtigung der fünf seit 2017 gefallenen Indextranchen würde eine Anpassung den Staat 600 Millionen Euro kosten», so die Argumentation. Stattdessen befürwortet das Ministerium «gezieltere Maßnahmen», die in Kürze angekündigt werden sollen. Die einst angekündigte große Steuerreform wurde wegen der Ausgaben während der Pandemie auf die nächste Legislaturperiode verschoben.