Polen : Deospray inhaliert – Elfjähriger stirbt

Ein Junge (11) und ein Mädchen (13) aus Polen haben Deo eingeatmet, um sich zu betäuben. Für den Jungen endete dies tödlich.

Ein elf Jahre alter Junge ist in Polen nach dem Inhalieren von Deospray gestorben. Der Junge und ein 13-jähriges Mädchen hätten am Samstag das Deo eingeatmet, um sich so zu betäuben, teilte die Polizei im niederschlesischen Jelenia Gora am Montag mit.