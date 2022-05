Via Facebook verkündet : Depeche-Mode-Mitgründer Andy Fletcher mit 60 Jahren gestorben

Wie die Mitglieder der Elektronik-Band Depeche Mode am Donnerstagabend auf Social Media verkünden, ist Keyboarder Andy Fletcher tot. Er war seit der Gründung der Band vor 45 Jahren dabei.

«Wir sind geschockt und von überwältigender Trauer über den frühzeitigen Tod unseres lieben Freundes, Familienmitglieds und Bandkollegen Andy ‹Fletch› Fletcher erfüllt», heißt es in einer Mitteilung von Depeche Mode, die am Donnerstagabend auf Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht wurde. «Fletch hatte ein Herz aus Gold und war immer da, wenn man Hilfe, ein angeregtes Gespräch, einen guten Lacher oder ein kaltes Bier brauchte. Unsere Herzen sind mit seiner Familie, und wir bitten euch, dass ihr an sie denkt und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit respektiert.»